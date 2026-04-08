◆第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル、稍重）

１着賞金１億円をかけて争う、川崎競馬の古馬最高峰レースに砂上の猛者１１頭（ＪＲＡ６、南関東４、他地区１）が集結。西村淳也騎手騎乗で３番人気のカゼノランナー（牡５歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キズナ）が鮮やかに逃げ切り、３連勝でビッグタイトルを手にした。勝ち時計は２分１４秒６。

前走の佐賀記念では６馬身差をつけ圧勝。Ｊｐｎ１で一気に相手は強化されたが、全６勝のうち４勝を挙げる得意の左回りコースで持ち前の持久力を生かして押し切り、新王者誕生を高らかにアピールした。

２着には８番人気のドゥラエレーデ（野畑凌騎手）、３着には１番人気のアウトレンジ（坂井瑠星騎手）が入った。

西村淳也騎手（カゼノランナー＝１着）「本当にカゼノランナーとともに勝ててすごいうれしいですし、うれしいのひと言ですね。手応えよかったですし、１周目で早くゴールしてほしかったですね。僕はカゼノランナーの能力を信じていましたし、振り切れると思っていました。まだまだまだ、まだまだ強くなってくれると思いますし、強くなってほしいです。（寒い中応援してくれたファンにひと言）風邪を引かずにこの後も最終レース、馬券買ってもらって、ありがとうございました」