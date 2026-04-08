トリンプ×ESS BY初コラボ誕生♡長谷川京子が手がける洗練ランジェリー

トリンプと長谷川京子さんディレクションの「ESS BY」が初コラボ♡“自分を大切にする毎日”をテーマにした、新しいランジェリーコレクションが誕生しました。シンプルなのに美しいシルエットと、心地よさを両立したデザインが魅力。日常に寄り添いながら、自分らしい美しさを引き出してくれる注目の新作です。毎日を少し特別にしてくれるラインナップに注目です♪

ミニマルで美しい新ランジェリー

「TRIUMPH｜ESS BY」は、装飾ではなくシルエット・素材・フィットにフォーカスしたミニマルなデザインが特徴。

身体のラインに自然に沿うカーブ設計で、クリーンで洗練された美しさを演出します。

トリンプが培ってきたフィット技術と、ESS BYの“セルフラブ”の思想が融合し、締めつけ感のない軽やかな着け心地を実現。

日常の中で自然体の美しさを整える、新しいランジェリーとして提案されています。

K-BEAUTYサポートウェア登場♡無理なく続くスタイルケア新習慣

全アイテム＆価格ラインナップ

ボディスーツ

価格：16,500円(税込)

サイズ：M/L（カラー：BLACK）

ワイヤーブラ

価格：11,000円(税込)

サイズ：C-F/65-75（カラー：BLACK/BEIGE/KHAKI）

ノンワイヤーブラ

価格：10,450円(税込)

サイズ：M/L/LL（カラー：BLACK/BEIGE/KHAKI）

カップ付きキャミソール（写真左）

価格：11,550円(税込)

サイズ：M/L（カラー：BLACK/BEIGE）

タンクトップ（写真右）

価格：14,300円(税込)

サイズ：M/L（カラー：BEIGE/KHAKI）

その他

タンガ 価格：4,950円(税込)

サイズ：M/L（カラー：BLACK/BEIGE/KHAKI）

ハイキニショーツ 価格：4,950円(税込)

サイズ：M/L（カラー：BLACK/BEIGE/KHAKI）

インナーとしてだけでなく、アウターとしても楽しめるデザインが多く、ファッションとして取り入れられるのも魅力です。

発売情報＆取扱店舗

先行発売：2026年3月25日（水）

全国発売：2026年4月1日（水）

販売：トリンプ公式オンラインストア、ESS BYオンラインストア、一部百貨店・直営店舗

日常使いから特別な日まで、幅広いシーンに寄り添うラインナップが揃います。

自然体で美しく整う毎日へ♡

シンプルでありながら、女性の美しさを引き立てる「TRIUMPH｜ESS BY」のランジェリー。快適さとデザイン性を兼ね備えたアイテムは、毎日の気分をそっと高めてくれます。自分を大切にする時間を、もっと心地よく。新しい季節に、自分らしい美しさを楽しめる一着を取り入れてみてはいかがでしょうか♡