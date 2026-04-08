川崎競馬の「第75回川崎記念」（Jpn1、ダート2100メートル、11頭立て）は8日の11Rで行われ、3番人気のカゼノランナー（牡5＝栗東・松永幹、父キズナ）が逃げ切って1着。前走の佐賀記念（Jpn3）に続くダートグレード競走連勝で、初のビッグタイトル獲得となった。管理する松永幹夫師は騎手時代に川崎記念を2勝していて（2001年レギュラーメンバー、03年カネツフルーヴ）、調教師とのW制覇となった。2着は御神本訓史から野畑凌に乗り替わったドゥラエレーデ（牡6＝大井・藤田輝）、3着が1番人気のアウトレンジ（牡6＝栗東・大久保）で3連単＜3＞＜7＞＜9＞は7万4450円（210番人気）。

▼西村淳也 うれしいの一言です。手応えが良かったし、早くゴールしてほしかったです。カゼノランナーの能力を信じていたし（他馬を）振り切れると思っていました。まだまだ強くなってくれると思っています。

▽川崎記念 1951年に「開設記念」として創設され、79年から現タイトルに。距離は第1回の3000メートルから幾度の変更を経て、99年以降は2100メートルとなっている。98年からダートグレード競走の統一G1に格付けされた（2007年からJpn1表記）。1月下旬〜2月上旬の開催だった23年まではG1フェブラリーステークスとともにドバイワールドカップ前哨戦の地位を確立し、年始のビッグレースとして定着していた。しかし全日本的なダート競走の体系整備に伴い、24年からは4月上旬の開催に移行した。