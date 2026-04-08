【衛生観念ヤバ！義両親と同居】正直ホッ！過剰ともいえる節約、原因は…？＜第25話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第25話 正直なところ
【編集部コメント】
なるほど……。義両親のちょっと過剰ともいえる節約思考には、こんな過去があったのですね。確かに「明日食べるものにも困る時期」を経験した人からすれば、他人からしたらゴミだと思うようなものでも、「捨てるのがもったいない！」という気持ちになることもあるのかもしれません。この話を聞いたフミカさんは、「こんな過去があったのに、自分の価値観ばかり押し付けすぎていた」と反省したようです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第25話 正直なところ
【編集部コメント】
なるほど……。義両親のちょっと過剰ともいえる節約思考には、こんな過去があったのですね。確かに「明日食べるものにも困る時期」を経験した人からすれば、他人からしたらゴミだと思うようなものでも、「捨てるのがもったいない！」という気持ちになることもあるのかもしれません。この話を聞いたフミカさんは、「こんな過去があったのに、自分の価値観ばかり押し付けすぎていた」と反省したようです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙