京都府で小学生の男の子が行方不明になって16日。男の子が通う小学校では8日、始業式が行われました。連日の捜索にもかかわらず、新たな手掛かりが見つからない中、保護者からは不安の声も聞かれました。

■きょうから新学期…警察などが見守り登校

8日から新学期。柔らかな日差しの中…。

京都府南丹市の小学校は、警察などが見守る中での登校となりました。

保護者

「不安です。（安達結希くんが）まだ見つかっていないというのが不安」

保護者

「安達（結希）くんのことだけが心配」

行方不明から16日。警察はのべおよそ730人態勢で捜索していますが、安達結希くん（11）の発見には至っていません。

小学校近くにいた消防団員は…。

消防団員

「もうただただ無事に戻ってきてほしい。ただそれだけ。何か見落としがないかと、当時得られなかった情報が得られるかなと思って（小学校に）来てみました」

■“最後の足取り”は…行方不明当日の状況

“最後の足取り”は、先月23日、小学校の近く。原点に立ち返り、周辺を見ていきます。

結希くんはこの日、午前8時ごろに父親の車で駐車場に送り届けられて以降、行方がわからなくなりました。場所は小学校と目と鼻の先です。

記者

「この辺りで車を降りたとされています。道路をみてみますと、すれ違えばすぐに分かりそうな道幅で、フェンスは小学生の男の子が乗り越えられそうですが、登って入っていくには少し難しそうな急な斜面となっています」

視界を遮るものがない一本道。

父親が送り届けたのと同じ時間帯は、車通りも人通りも多い印象です。

しかし、当日。結希くんの姿は防犯カメラに映らず、教員や保護者による目撃証言もありません。

◇

小学校の逆方向は、というと…。

記者

「30秒ほど坂を下ってきました。この辺りを歩いていたら誰かに目撃されてもおかしくないほど、見通しの良い場所になっています」

視界は良好。現場を知ると、なぜ目撃証言が1つもないのか、謎が深まるばかり…。

■自宅近くの山中を集中捜索も…現在は規制線解除 今後は？

警察は7日、結希くんの自宅近くの山の中におよそ60人を投入。10時間に及ぶ集中捜索の結果、新たな手掛かりは見つかっていません。

一夜明けた現場には…。

記者

「現在は規制線が解除され、捜査員の姿もありません」

警察は8日、市内全域を30人態勢で捜索しています。

◇

元神奈川県警捜査1課長の鳴海氏は、現在の状況について…。

元神奈川県警捜査1課長 鳴海達之氏

「規制線を解除したということは、自分たちが捜しきったという証し。情報をもう一回精査して、周辺はどうなのかなって検討している段階ではないか」

では、今後については…。

鳴海達之氏

「いま捜査と捜索、両方でやっている。寄せられている情報の内容を精査して、確度（確実性）を図って、いつ集中的にやるかを計画するんだろうと思う」

結希くん発見につながる糸口は、どこにあるのでしょうか。

【情報提供】京都府警南丹署 生活安全課 0771-62-0110