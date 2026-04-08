【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】米国のトランプ大統領は７日、自身のＳＮＳで、イランへの攻撃を２週間停止することに同意すると表明した。

事実上封鎖されているホルムズ海峡をイランが「完全、即時、安全」に開放することを条件とした。米国とイランは１０日から戦闘終結に向けた協議を始め、包括的な合意を目指す。

イランのアッバス・アラグチ外相は８日、米国が攻撃を停止すれば、イランも停止すると表明した。イラン最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）は声明で、「（イランが）偉大なる勝利を達成し、米国に１０項目の計画を受諾させた」とした。

トランプ氏は米東部時間７日午後８時（日本時間８日午前９時）までにイランが海峡の開放に応じなければ、橋や発電所などを破壊すると警告していた。

トランプ氏は停戦同意の公表後、ＡＦＰ通信のインタビューでホルムズ海峡の開放を念頭に、「完全勝利だ。疑いの余地はない」と強調。イランが保有する高濃縮ウランの扱いに関しては、「完璧に対処される」と説明した。合意した理由としては、▽「全ての軍事目標」を達成▽「イランとの長期的平和や中東の平和」に関する最終合意に向けてイランとの協議が進展したこと――を挙げた。

戦闘終結に向けた両国の協議は１０日にパキスタンの首都イスラマバードで開催される。米主要ニュースサイト・アクシオスは、米側はバンス副大統領が出席する可能性が高いと報じた。

トランプ氏は投稿で、イランから１０項目の提案を受け取ったと明かした。内容は示さず、今後の交渉での「合意可能な基盤」になるとの認識を示し、ほぼ全ての項目で米国とイランが合意済みだと主張。停戦期間中に「合意を最終決定し、完了できる」とした。８日の投稿では、イランに兵器を供給する国からの輸入品に５０％の関税を課す意向を示した。ロシアなどを念頭に置いたものとみられる。

一方、イランは、１０項目に▽イランによるホルムズ海峡の管理継続▽ウラン濃縮活動の容認▽全ての制裁解除▽イランが受けた損害の賠償――などが含まれるとしている。ＳＮＳＣは声明で、米国との協議開始は「戦争終結を意味しない」と強調。１０項目で最終合意に至った時点で「終戦」を受け入れるとしている。

イスラエルの首相府は８日、停戦を支持する声明を出した。レバノンが拠点の親イラン勢力ヒズボラとの戦闘については、「停戦に含まれない」と主張した。