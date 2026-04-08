TOKYO FMにて毎週金曜午後2時30分放送の新ラジオ番組「KANEKA Good Chemistry」。フリーアナウンサーの森遥香が第一線で活躍するゲストを迎え、その輝きの源を探るインナーケア・ラジオプログラムです。多彩なゲストの日々の習慣や大切にしている想いに触れながら、心と体を整えるヒントをお届けします。4月3日（金）第1回の放送には、ゲストにプロフィギュアスケーターの村上佳菜子さんが登場。アイスショー「滑走屋」出演の感想や、現役時代の気持ちの切り替え方についてお話いただきました。

（左から）村上佳菜子さん、パーソナリティの森遥香

ラジオ番組「KANEKA Good Chemistry」、ゲストの日々の習慣に触れながら、その人を支える“エネルギーの源”をひも解き、明日への活力につながるヒントを届けるプログラムです。ナビゲーターを務めるのは、宮城県出身で、現在幅広い分野で活躍しているフリーアナウンサーの森遥香。そんな森自身のエネルギーの源は「推し活」です。アニメやゲーム、仏像鑑賞、さらに野球観戦と多彩な趣味を持ち、「自分の“好き”に触れる時間が活力になっている」と語ります。なかでもプロ野球・埼玉西武ライオンズのファン歴は20年以上に及び、長年の応援が日々の原動力になっているようです。記念すべき初回のゲストとして迎えられたのは、プロフィギュアスケーターの村上佳菜子さんです。1994年生まれの愛知県出身。3歳からスケートを始め、ジュニア時代から世界で活躍し、2014年のソチオリンピックにも出場。2017年に現役引退後は、テレビや舞台などで活動の幅を広げています。番組ではまず、村上さんが出演したアイスショー「滑走屋〜第二巻〜」について話が及びます。このショーは、高橋大輔さんがプロデュースを手がけた氷上エンターテインメントで、一般的なアイスショーとは異なり、休憩を挟まずに進行する構成が特徴です。約75分とされていた公演時間も、実際には80〜90分に及ぶこともあり、まさに“ぶっ通し”のステージとなりました。3月19日から22日まで、福岡県の「オーヴィジョンアイスアリーナ福岡」で公演が開催され、4日間で複数回のステージが組まれ、かつ1日最大3公演という過酷なスケジュールだったといいます。村上さんは「本当にギリギリで乗り切りました」と振り返ります。さらに、「フィギュアスケートは基本的にメイクやヘアも自分でおこなうため、その直しに加えて、公演内容のブラッシュアップや食事時間の確保も必要でした」と語り、舞台裏の苦労を明かします。それでも村上さんは「夢中で生きていた」といい、「夢中ですべての仕事に向き合っていたら、あっという間に過ぎた半年間だった」と語り、過酷さのなかにも充実感があったことを噛み締めたそうです。また、ショーについては「唯一無二のアイスショー」と強調します。観客だけでなく、出演するスケーター自身も感動で涙を流すほどの特別な空間だったといい、「やり切ったことに感動して、みんなが泣いてしまうぐらい」と、その濃密な時間を振り返りました。番組では、ゲストの内面に迫るテーマとして「エンジンがかかる瞬間」に注目します。プロフィギュアスケーターの村上さんにとって、心と体のスイッチはどのように切り替えられているのでしょうか。現役時代について村上さんは、「オン・オフのスイッチが下手くそでした」と語ります。幼い頃は「楽しいほうにズルズル行っちゃうタイプ」だったため、母親やコーチから遊びを制限されていたといいます。その結果、「友達と遊んだ記憶があまりない」と語りますが、引退後は自分で切り替えができるようになり、現在はオンとオフを意識的に使い分けられるようになったそうです。そんな村上さんが“オン”のスイッチとして大切にしているのが入浴です。試合や本番前には、「何時でも必ずお風呂に入ります」と話します。緊張すると筋肉が硬くなりやすい体質のため、体を温めることで動きやすくて軽くなる状態をつくり、さらに「筋肉のスイッチが入るのが早い」と、本番に向けた準備として欠かせないルーティンになっているそうです。一方で、夜の入浴は“オフ”への切り替えの時間です。炭酸系の入浴剤を使い、「オフのスイッチを入れる瞬間」として、筋肉の回復を意識した時間を過ごしているといいます。同じ入浴でも目的によって使い分けている点が印象的です。また、日常のなかでエネルギーを高める存在がコーヒーです。特に朝の1杯は欠かせず、「オーツミルクラテを飲まないとやる気が出ない」と村上さんは語ります。さらに、自宅では豆を挽いて淹れるほどのこだわりがあり、遠征先にも器具を持参するといいます。「これがスイッチを入れる1杯」という言葉からは、単なる嗜好を超えた大切な習慣であることがうかがえます。体を整える入浴と、気持ちを高めるコーヒー。村上さんにとってのエンジンがかかる瞬間は、日々のなかにある小さな習慣の積み重ねに支えられていました。番組の最後には、村上さんの「強制スイッチオンな曲」として、ちゃんみなの「WORK HARD」が紹介されました。そんな村上佳菜子さんには、4月10日放送回にもご出演いただきます。還元型コエンザイムQ10のカネカ提供、「KANEKA Good Chemistry」、ぜひ、チェックしてください。



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