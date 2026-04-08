きょうの県内は青空に恵まれ、過ごしやすい1日になりました。この春の陽気のなか、清水キャスターが富山各地の様子を空から取材しました。

立山黒部アルペンルートまもなく開業 除雪車ひっきりなしに

ヘリは富山空港を午前10時に飛び立ちました。眼下に富山平野を望みながらまず向かったのは…

◆KNB 清水万梨子キャスター

「1週間後に全線開通を控えている立山黒部アルペンルートの上空に来ています。一面真っ白の雪に一本の道が出来上がっています。立山アルペンルートにまもなく春の訪れです」





平野部ではサクラ 舟川べり“春の四重奏”を上空から

来週15日に今シーズンの開業を控える立山黒部アルペンルート。標高2450メートルの室堂平では、除雪車がひっきりなしに動いていて、作業も大詰めです。見どころのひとつ「雪の大谷」も上空から見ることができました。今年の雪の壁の高さはどれくらいでしょう。そしてこちらは、その室堂平よりもさらに上、標高3003メートルの雄山山頂です。アルペンルートの開業で峰本社にも多くの登山客が訪れることになるでしょうね。◆KNB 清水万梨子キャスター「標高2999mの剱岳。少しづつ山肌が見え始めています。青空と真っ白な雪のコントラストが美しいです」

水墨画のような北アルプスの山々を眺めながら、ヘリは再び平野部へ。

◆KNB 清水万梨子キャスター

「舟川べりの春の四重奏が見えてきました。菜の花はもう少しといったところでしょうか。たくさんの淡いピンク色のサクラが並んでいてきれいですね。この富山ならではの春の風景を楽しもうとたくさんの人で賑わっています」



朝日町のサクラの名所「舟川べり」残雪の朝日岳とサクラ、そして菜の花とチューリップが織りなす「春の四重奏」が有名ですがきょうは上空からサクラを楽しみました。



あすのエブリィではこの舟川べりのサクラを地上からお伝えする予定です。