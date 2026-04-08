大型クレーンの解体作業中に足場が崩れ3人が亡くなった事故で、崩落の原因となったとみられるおもりの上には作業員5人全員がいて、重機を使ってコンクリートを削る作業をしていたということです。

■事故の瞬間 対岸にいた男性たちが目撃

事故の瞬間を捉えた映像では、突然クレーンが大きく揺れ、クレーンの右端あたりで砂ぼこりや水しぶきがあがる様子が確認できます。

この事故で3人が死亡しました。一夜明けた8日も、現場では大型クレーンの下に多くの警察や消防が集結。

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水中ドローンも使って行方不明となった男性作業員の捜索をしていました。

午後3時半ごろには、水中ドローンが海から引き上げられました。消防隊員が何かを確認しているとみられる様子も見られました。

事故が起きたのは7日夕方。神奈川県川崎市の製鉄所で大型クレーンの解体作業中に足場が崩れました。

巻き込まれた男性作業員5人のうち3人が死亡し、1人がケガ。1人が今も行方不明で、海に転落した可能性があります。亡くなったのは、小池湧さん（29）、千葉ケン志朗さん（19）、上山勝己さん（43）です。

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当時、対岸にいた男性たちは事故の瞬間を目撃していました。

目撃者

「倒れてくる瞬間が見えて音がすごかった」

目撃者

「柱が海の方にバタンと倒れるのが見えて、土ぼこりがすごくて、あれ大丈夫なのという話はしてました」

男性たちが事故前に撮影した写真を見せてもらいました。

目撃者

「これ（足場）がここにあった。これがたぶん倒れた」

■おもりの上で“削る”作業か

私たちが新たに手に入れた事故前の映像にも、解体工事用の足場が組まれていた様子が鮮明に映っていました。

足場の上に円柱状のおもりがあります。重さ500トンほどのこのおもりが落下し、足場が崩れたとみられています。

一体何があったのか、事故当時の詳しい状況が新たに分かってきました。

警察などによりますと、おもりはおよそ30メートルの高さで足場に支えられた状態で、大きさは直径およそ6メートル、幅およそ9メートル。中身はコンクリート製だったといいます。

解体工事を請け負った会社などによりますと、おもりの上には作業員5人がいて、重機も使ってコンクリートを削る作業をしていたということです。

この作業中に何らかの原因でおもりが落下したとみられています。おもりが落下して巨大な穴ができ、重機はがれきに埋もれていました。

警察は、業務上過失致死傷の疑いも視野に状況を詳しく調べています。