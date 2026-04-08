発生から4か月近くが経って、ようやく逮捕となった去年12月の高岡市の事故。逮捕に至るまでには警察の慎重な捜査がありました。

これまでの経緯を振り返ります。

大破した車のそばに倒れていた死亡女性 声をかける男を近所の人が目撃

この事故では、大破した軽乗用車のそばに髙橋幸菜さんが倒れていて、死亡しました。

近所の人によりますと、車は前の部分が大破していました。





事故翌日に石川県内で逮捕 車を盗んで移動した可能性

◆（昨年12月）大破した車を見た男性「（家族が）ものすごいでかい音を聞いた。白色だったと思う、軽四で。ひっくり返っていた」この目撃者とは別に、倒れている髙橋さんに声をかけている男を目撃した人がいて、警察は目撃された男が坂田容疑者だとみて捜査していました。現場付近の防犯カメラの映像や聞き込み捜査などで坂田容疑者が車を運転していたとして、きょう逮捕しました。

坂田容疑者は事故前日から当日にかけて、小矢部市内に停められていた車を盗んだ疑いで石川県警に逮捕されました。



KNBの調べでは、この車は現場からおよそ13キロ離れた坂田容疑者の勤務先の車とみられます。



また、事故翌日に石川県能美市の公共施設で軽乗用車を盗んだ疑いでも石川県警に逮捕されました。小矢部市で車を盗んでから能美市へ移動した可能性があります。



このほか12月中旬に覚せい剤を使用した容疑でも逮捕されています。



検察の処分は出ているのでしょうか。



覚せい剤取締法違反の罪で起訴されました。一方、車を盗んだ容疑では不起訴になっています。



金沢地検は、車の窃盗については「諸般の事情を考慮し、不起訴処分にした」としています。



そして、この間も警察は坂田容疑者が高岡市の事故に関与しているとみて捜査を続け、きょう逮捕しました。

４か月たってからの逮捕 慎重な捜査続け「危険運転致死」の疑い固める

事故からおよそ4か月たってようやく逮捕となりました。



逮捕まで時間がかかったことについて、捜査関係者は

●現場には倒れていた髙橋さんしかおらず、深夜の発生で目撃などの情報が乏しかったこと

●石川で逮捕された坂田容疑者が窃盗の容疑は否認し、その後黙秘を続けていたこと

●救護義務違反に加えて、より罪の重い危険運転致死容疑での逮捕も視野に入れたこと

などから、慎重に捜査を行ったとしています。



そして、きょう危険運転致死などの疑いで逮捕となりました。

警察は現場付近の防犯カメラの映像などから、坂田容疑者が車を制御できないほどの速いスピードで運転したとみて、危険運転致死容疑での逮捕に踏み切ったということです。



危険運転致死傷の罪は、危険な運転で人を死傷させた時に適用され、最大で20年の拘禁刑が科されます。



これは8つの行為が対象で速度超過の他、アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な場合や、赤信号をことさらに無視して進行した場合などがあげられます。



先月、富山市の国道8号で親子が亡くなった事故の容疑者はこの赤信号無視で逮捕・起訴されました。



警察は事故の重大性を考慮して危険運転容疑を適用しました。