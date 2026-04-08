タレント東野幸治（58）が8日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。米国とイランが2週間の停戦に合意したことについて私見を述べた。

東野は、「2週間停戦、よかったなって思っていいのかな、まだまだ何があるか分からないな、と。アメリカとイランが停戦協議で、イスラエルももう攻撃しないっていう風に言ってるけど、イスラエルからはまだ確か公式な発表というか、それもないので、イスラエルを…ちゃんとアメリカはこの約束を守らせることができるのか」と懐疑的な見方を示した。

また、「日本としたら、日本関係の船舶が、今42隻、ペルシャ湾内に停泊してる状況ですから、早く安全に日本に帰ってきてほしいなと。それと日本国内で言うと、石油とかナフサとか、関係のものの値上がり、それを抑えてほしいなと思いますけど」とも。

交渉期限が迫る中での合意に、「本当にハラハラドキドキのような…今日の朝決まりましたけど、それまでのギリギリの状態が…。これが成功とするのか、いやいや危なかったよ、っていう、ちょっとその辺のところは、我々も注視しないといけないなとは思います」と述べた。

米国とイランは米東部時間7日夜（日本時間8日朝）、即時停戦で合意。トランプ米大統領はエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の開放を条件にイラン攻撃を2週間停止すると表明し、イランは海峡の安全通航が2週間可能になるとした。米イランは戦闘終結に向け、10日からパキスタン首都イスラマバードで協議を始める予定となっている。