多次元制御機構よだかが、ニューアルバムを7月1日にリリースする。

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2020年の活動開始以来初のフルアルバムとなる本作には、本日リリースとなったTVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』のオープニングテーマとして書き下ろした「スターダスト・エウレカ」、メジャーデビューEPの表題曲「オデッセイ」に加え、インディーズ時代の人気曲「夜間飛行」「スピン」などの再録音源を含む全12曲を収録。初回生産限定盤付属のライブCDには、先月3月16日に東京 LIQUIDROOMで行ったメジャーデビュー後初の単独公演『RADIATE』のライブ音源が収められる。

アルバムの予約受付は本日よりスタート。早期予約特典は、林直大によるアルバムを題材にした“クセの強い”セルフライナーノーツが掲載された『YDK-LOG（1）』に決定。その他法人別予約特典も発表されている。詳細はレーベルサイトへ。

（文＝リアルサウンド編集部）