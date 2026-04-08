子どもが1歳前になるとスタートする「離乳食」。安全のための制約も多く、「ちゃんとつくらないと」とプレッシャーに感じるお母さんも多いのでは？ しかし、世界の離乳食事情がわかると、気持ちがラクになるかもしれません。今回、多くの国を旅した経験を持ち、3人の子を育てながら、イラストレーター・マンガ家として活躍する織田博子さんに、自身の経験を通して実感した「離乳食との関わり方」について、話を聞きました。

※ この記事は『世界の子育てくらべてみたら、心がふわっとラクになった』（WAVE出版刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

【漫画を読む！】日本とまったく違う「外国の離乳食」

離乳食は国によって違う

身近なテーマゆえに悩みも多い「離乳食」。私も第1子のときには、離乳食をせっせとつくり、冷凍していた記憶があります。

日本の離乳食は硬さや大きさ、月齢によって食べていいものやいけないものなど、細かいルールが多く、私の子どもはあまり食べないタイプだったので、育児中の疲れた頭でこのルールを守り、料理しても食べてくれなくて、心がつらくなることも。

その心がふわっとラクになった瞬間がありました。離乳食の本に載っていたレシピ、「赤ちゃんに食べさせたい離乳食」をせっせとつくっていた頃でした。

●「ボルシチ」は離乳食にしてOK？

私は、普段スラヴ圏でよく食べられる野菜スープ「ボルシチ」をよくつくって食べていたので、「ボルシチは赤ちゃんに食べさせられるかな？」と思い「赤ちゃんの食べてもいいリスト」をチェック。

そうしたら、ボルシチはレシピの中に入っていませんでした。

それを見たときに、「そっか、これは日本の離乳食の本だから、日本の文化をベースにつくられているんだ。たくさんある世界の文化のうちの、たったひとつの文化なんだ」と思ったんです。

そのとき、心がふわっとラクに。「離乳食の本は絶対正解だから、ここから外れてはならない」と思い込んでいたけれど、離乳食の本も、あるひとつの文化の、あるひとつの時代のお手本なんだと気づきました。

それから、大人の料理から取り分ける方法をとることで、手間もかからなくなり、さらには、「保育のプロたちに頼る」という方法で心も軽くなりました。

私の知人で、モンゴル出身で日本で3人の子どもを育てるザヤさんという人がいます。彼女は、離乳食について「私は私だから、ほかの人と同じにはできない！ しょうがない」と話していましたが、当時の私も、ザヤさんのようにあきらめることも覚えたのでした。

赤ちゃんも親も、マイペースに楽しめるのがいいですね。

日本人は「栄養」に対する知識レベルが高い

ところで、日本人の栄養に関する知識レベルは非常に高いという話を、世界食糧機構（WFP）で働いていた国連職員の人に聞いたことがあります。

発展途上国の田舎に行くと、栄養失調の子どもがいますが、彼らに食料をあげれば問題が解決するわけではなく、そもそも子どもを教育する大人たちに「栄養とはなんぞや」ということを知ってもらわないといけません。

「必要な栄養が摂れないスナック菓子をおなかいっぱい食べさせても、栄養失調は解決しない」という教育から必要なのだといいます。

日本でも1910年代に栄養学が創始され、栄養の専門学校や大学ができて栄養学の普及を100年かけて行ってきました。日本人の栄養への知識レベルは非常に高いということを、私たちも知っておいた方がいい気がします。

※ 離乳食の塩分基準は国によって異なります。日本では厚生労働省「日本人の食事摂取基準」により、生後6〜11か月で1日1.5g未満が目安です。