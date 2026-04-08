4月8日、熊本県内の多くの県立高校で入学式が開かれました。

威勢の良い太鼓の音とともに始まった、熊本西高校の入学式です。

新入生の代表が、高校生活への意気込みを語りました。

新入生代表・山中朝陽さん「期待と不安が入り混じる中ではありますが、高校での出会いや経験を糧とし、自分自身をさらに大きく成長させていきたいと強く願っています」

鬼塚博光校長は「人への思いやりを大切にし、目標に向かって果敢に挑む3年間にしてほしい」と激励しました。

新入生「勉強と部活を頑張ります。両立して」

――目標は？

新入生「もちろん甲子園です」

新入生「たくさんの人と仲良くなってたくさん遊びます」

今年度の熊本西高校の新入生は229人です。

定員360人に対し、定員割れが続いています。

鬼塚博光校長「生徒が『悔しい』と言うんですね。西高は良い学校なのに、どうして定員割れするのか。『私たちも協力したい』と生徒会のメンバーも言ってくれたので、何とか学校の魅力発信を行いたい」

熊本西高校では今年度も継続して、特色のある学科と部活動の両輪で、中学生にアピールを続けていくということです。