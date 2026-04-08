◇プロ野球 セ・リーグ 広島-巨人 (8日、マツダスタジアム)

巨人先発の田中将大投手が7回1失点で降板しました。

初回を三者凡退で立ち上がると、2回は4番・佐々木泰選手のバットを折るショートゴロに。続く前日ホームランのファビアン選手は低めの146キロのストレートで三球三振を奪うと、この回も打者3人で抑えます。

3回も三者凡退とし、広島打線の一回り目をテンポ良くパーフェクトに抑えました。

4回は中村奨成選手にこの試合初ヒットを許すと、2塁まで進まれこの試合初めてのピンチ。それでも佐々木選手を2打席連続でバットを折ってのショートゴロに打ち取るなど、この回も無失点とします。

5回にはセカンド・浦田俊輔選手の好プレーもあり無失点で切り抜け、6回は三者凡退とした田中投手でしたが、両チーム無得点の7回に失点。先頭の佐々木選手に2ベースを打たれると、続くファビアン選手の打球をサード・ダルベック選手が後逸。2塁ランナーが生還し、思わぬ形で先制点を許しました。

田中投手は8回に打順が回ったところで代打を告げられ交代。7回79球を投げ、3被安打、5奪三振、1失点(0自責点）でした。

田中投手は今季初登板となった前回1日の中日戦は、6回途中2失点と試合を作り今季初勝利をマーク。日米通算201勝目を挙げていました。