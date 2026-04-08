なんだか余裕があって、軽やかに動ける人。そんな“身軽な人”に憧れたことはありませんか？ じつはその違いは、もっているものの量ではなく「もち方」にあります。春は暮らしを見直す絶好のタイミング。今回は、以前はもののもち方に悩みを抱えていたという整理収納アドバイザー・まなぷうさんに、無理に減らすのではなく、自分に合った「ちょうどいいもち方」を教えてもらいました。

「もちすぎ」は、安心のために起こっている

「まだ使うかも」「ないと困るかも」そんな気持ちから、ものは少しずつ増えていきます。気づけば同じようなものがいくつもあって、なんとなく手放せないまま…という人も多いのではないでしょうか。

【写真】以前のまなぷうさんの自宅

でも、その「安心」のために持っているものが、知らないうちに管理の手間やストレスを生み出していることがあります。探す時間が増えたり、片づけてもすぐ散らかってしまったりと、暮らしの負担になってしまうことも。

以前の私は、ものをもつことに抵抗がなく、「ないと困るかも」という思いから同じものをいくつももっていました。

まずは「なぜもっているのか」に気づくこと。それが、身軽な暮らしへの第一歩です。

「全部」ではなく「選んで」もつことが大切

たくさんもたないのではなく、「今の自分に合うもの」を選ぶようにしています。

基準はとてもシンプル。「今、心地よく使えているかどうか」です。

以前は、たくさんの食器をもっていました。でも実際に使うのは、いつも同じものばかり。お客さま用の食器もありましたが、「お客さまって、いつ来るの？」と自分に問いかけてみたんです。

そのときに、未来のためにもっているものより、今の自分が心地よく使えるものを大切にしたいと思うようになりました。

未来の不安よりも、今の快適さを優先することで、暮らしは自然と整っていきます。

減らすだけが正解じゃない。「必要なもの」を知ることが大切

予定も、ものも、ぎゅうぎゅうにつめ込まない。ほんの少し余白を残しておくことが、「身軽さ」につながります。

余白があると、急な予定や人との関わりにも無理なく対応でき、気持ちにもゆとりが生まれます。“つめないこと”も、大切な選択のひとつです。

とはいえ、「身軽になる＝減らすこと」と思いがちですが、本当に大切なのは「自分にとって必要なものを知ること」。

以前は、ストックをできるだけもたず、最低限のもので暮らしていた時季もありました。けれど、防災について学ぶなかで、いつ起こるかわからない災害への備えも必要だと気づきました。

ただ減らすのではなく、自分にとって必要なものを見極めること。なにをもち、なにを手放すのか、その選択を重ねていくことで、暮らしは無理なく整っていきます。

「もち方」を変えるだけで、暮らしは整う

身軽な暮らしは、特別なことではありません。ほんの少し「もち方」を見直すだけで、だれでもつくることができます。

春は、新しいスタートの季節。なにかを増やす前に、一度立ち止まって、自分の暮らしを見つめてみませんか。

手放した分だけ、時間も気持ちも軽くなる。そんな変化を感じられるかもしれません。