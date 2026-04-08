Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

帰りのスーツケースにお土産を詰め込みすぎて、ファスナーが閉まらない……。

空港のロビーでスーツケースの上に座り、家族総出でファスナーを引っ張る姿は、控えめに言って恥ずかしいものです。

もしボタンを押すだけで荷物の容量を圧縮できたら、旅はもっとスマートになりそう。

荷物が多いことに定評のある筆者が「BJIAX」を使って、その便利さを確かめてみました。

ワイドな透明ウィンドウが特長的なデザイン

Photo: 山田洋路

圧縮袋といえば、手でくるくる巻いて空気を抜くか、掃除機を引っ張り出すかというイメージがあります。

どちらも面倒で、結局やらなくなるんですよね。

しかも、苦労して圧縮したはいいものの、「着替えは足りてるかな？ 」「あの青いシャツ、入れたっけ？」と後から不安がよぎることも。

全自動圧縮機能と透明ウィンドウを搭載した「BJIAX」は、そのどちらも解消してくれそうです。

Photo: 山田洋路

190Dリップストップナイロンに両面TPUコーティングが施された本体は、ビジネスバッグの隣に置いても違和感のない落ち着いたデザイン。ロゴは控えめで、上部には電動ポンプのダイヤルが鎮座しています。

側面には独立ハンドルとD型フックも。そして1番気になっていた透明ウィンドウですが、想像していたよりも面積が広く、「これなら中身、かなり見えそうだ」と期待が膨らみました。

厚手衣類で圧縮テスト

Photo: 山田洋路

最も気になるのは、やはり圧縮力です。今回は「かさばる衣類」を意図的にチョイス。

厚手のパーカー、フリース、バスタオルなど、普通にたたんでもスーツケースの中で場所を取るアイテムばかりです。

これらをバッグに詰め込み、ファスナーを閉じます。この時点でバッグはパンパンです。

電動ポンプのボタンを2秒長押しすると、「ウィーン」という低い音とともに排気がスタート。

みるみるうちにバッグがしぼんでいくのが分かります。数十秒後、手で触るとカチカチに硬くなっていました。

Photo: 山田洋路

実際に見比べてみると、圧縮前と比べて厚みはおよそ半分にまで減少。

メーカー公表の「最大約90％削減 」には届かなかったものの、かさばる衣類で約50％の圧縮は十分なインパクトです。

薄手のTシャツやインナー類など、衣類によってはもっと圧縮できるかもしれません。ボタン1つでここまで薄くなるのは助かります。

透明ウィンドウの利便性

Photo: 山田洋路

圧縮バッグを使っていて地味にストレスなのが、「あの服、どの袋に入れたっけ？」問題。BJIAXの透明ウィンドウは、その悩みをかなりのレベルで解消してくれそうです。

ウィンドウの面積が広いので、確認したい衣類を意識してこちら側に寄せて配置すると便利です。

たとえば、出張用のYシャツを何枚入れたか外からサッと数えられますし、Tシャツも窓越しにどの色のものを入れたか判別できました。

電動ポンプの動作音

Photo: 山田洋路

「電動」と聞くと気になるのが音の問題。深夜のホテルで使ったら、隣の部屋に迷惑にならないでしょうか？ 結論から言うと、まったく問題ないレベルでした。動作音は「ウィーン」という低いモーター音で、ドライヤーや掃除機より静か。しかも音が出るのは数十秒で、壁越しの隣室に気遣うレベルではないんじゃないでしょうか。

充電ポートはType-C対応なので、スマホと同じケーブルが使えるのも地味にありがたいポイント。旅先で充電ケーブルを1本余分に持つ必要がないのはうれしいですよね。

防水性能の実力テスト

Photo: 山田洋路

高強度190Dリップストップナイロンに両面TPUコーティング。

紹介ページでは高い防水性を謳っていますが、実際のところはどうなのか。

ペットボトルの水をバッグの表面にかけて検証してみたところ、コーティングされた表面を滑り落ち、染み込む様子はなし。内部にティッシュを仕込んでおきましたが、開けてみても乾いたままでした。

もちろん完全防水ではないので、大雨に長時間さらすような使い方は避けるのが無難です。とはいえ、アウトドアや雨の多い地域への旅行でも安心して持ち出せるレベルの防水性。

ほかの衣類へのニオイ移りを抑えてくれるので、汚れ物と清潔な衣類を同じスーツケースに入れるときにも重宝しそうです。

今回、「BJIAX」を試してみて、その魅力は「ラクだから、毎回ちゃんと使いたくなる」という点に尽きると感じました。

ボタン1つで圧縮が完了し、透明ウィンドウで中身も確認できる。だから旅行のたびに自然と手が伸びます。

旅行、出張、ジム通い、アウトドア、自宅のクローゼット整理--使えるシーンが幅広いのも、この製品の特長。「圧縮バッグは持ってるけど、結局使ってない」という人にこそ、一度試してみてほしいです。

「BJIAX」の全自動電動圧縮バッグは、現在machi-yaにて支援を受付中。お得な支援枠も用意されているので、気になった方は早めにチェックしてみてください。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。