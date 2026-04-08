カラフルで気分がアガる♡【3COINS】昼食が楽しみになりそう！「ランチボックス」

【3COINS（スリーコインズ）】から登場したのは、気分を上げてくれそうなカラフルなランチボックス。異なるサイズやデザインで複数販売されていて、食べる量や使い勝手で選べそう。今回は、ランチタイムが楽しくなりそうな、3COINSの「ランチボックス」をピックアップ。ぜひお買い物の参考にしてみてください。

おにぎり派の人にイチ押ししたいランチボックス

お弁当のごはんは、おにぎり派という人におすすめなのが、こちらの「おにぎりランチボックス」。2段になっており、おかずとおにぎりを一緒に持ち運べます。下段の容量は240mlで、大きすぎず、小さすぎずのちょうどいい大きさ。サイドをしっかり固定できるところも嬉しい。食べる前に電子レンジで温めれば、おかずもおにぎりもほかほかに！ グリーンとピンクの明るいバイカラーでランチタイムが楽しみになりそうです。価格は、\330（税込）。

こういうのが欲しかった！ 丼物をお弁当に

どんぶり系のお弁当の時は、具を食べる直前にごはんにのせたいという人には「どんぶりランチボックス」をリコメンド。上段と下段に、ごはんと具を分けて入れられます。フタにはパッキンがついていて、水分が漏れにくそうな仕様もうれしいポイントです。グリーンの本体に映えるオレンジのゴムバンド付きで、見ていると元気になれそう。価格は、\550（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A