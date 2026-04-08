◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―巨人（８日・マツダスタジアム）

巨人・田中将大投手（３７）が移籍２年目で最長となる７回を投げ、７９球で３安打１失点（自責０）５奪三振と力投した。

開幕２連勝を目指して先発。１４０キロ台中盤の直球にツーシーム、スライダー、スプリット、カットボール、スプリットチェンジ、９０キロ台のスローカーブを駆使し、３回まで打者一巡パーフェクトの立ち上がり。５回まで５９球の省エネ投球で２安打３奪三振とゲームメイクし、打線の援護を待った。

０―０のまま試合は進み、迎えた７回。先頭・佐々木が放った左中間への飛球をキャベッジがグラブに当てながら捕球できず（記録は二塁打）無死二塁。続くファビアンの三ゴロをダルベックが後逸して先制点を奪われた。その後も１死三塁のピンチだったが坂倉を浅い右飛、モンテロを遊ゴロで踏ん張った。

７イニングを投げきったのは楽天時代の２３年９月２５日・日本ハム（エスコン）以来、３シーズンぶりとなった。

今季初登板した１日の中日戦（バンテリンドーム）で５回２／３を２失点で日米通算２０１勝目。きょう勝てば野茂英雄（近鉄、ドジャースなど）を抜いて単独３位となる２０２勝目を手にすることになったが、打線が８回まで１点も奪えず、白星をつかむことはできなかった。

☆日米通算２００勝以上の投手

２０８勝（日９３・米１１５）ダルビッシュ有（日本ハム、レンジャーズ、カブス、パドレスなど）

２０３勝（日１２４・米７９）黒田博樹（広島、ドジャース、ヤンキース）

２０１勝（日７８・米１２３）野茂英雄（近鉄、ドジャース、デビルレイズなど）

２０１勝（日１２３・米７８）田中将大（楽天、ヤンキース、巨人）