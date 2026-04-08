女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント、ABEMA Queen Of Poker（AQOP）第3回大会の模様が4月11日から配信される。

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今大会初参加となるちーぴょんは、ポーカーに“スリルとドキドキ”を追い求めるポーカージャンキーだ。元アイドルの経歴を持ち、「いきなり知らない20人の飲み会に呼ばれても平気」と語る生粋の“陽キャ”にとって、人同士のコミュニケーションや心の読み合いが生まれるテキサスホールデムはうってつけの競技といえる。

大会のアイコン的存在となっているタレント・谷口彩菜ともプライベートでポーカーを楽しむ仲で、手の内を知り尽くす彼女が今大会のダークホースとなることは必至。そんなちーぴょんに意気込みを聞いた。

──ポーカーを始めたきっかけは？

ちぃぴょん：今回も出演している谷口彩菜さんに「一緒にタッグマッチに出よう？」と誘ってもらったのが最初で、「ルールわかんないけどいいよー！」みたいな。でも迷惑はかけられないので、1人で初心者講習に行って、覚えたのがきっかけでした。

──ポーカーの魅力とは？

ちぃぴょん：運要素が絡む競技なので、トーナメントなどで“何か”が起こると楽しい。今では少しずつポーカーのことがわかってきたからこそ、「ここでは降りなきゃ（勝負しない）」などと考えなければいけないけれど、昔は勢いのまま勝てたりしたこともあったので。人生一度きり、ドキドキしたいじゃないですか。

──自分のどんな性格がポーカーに向いている？

ちぃぴょん：結構グイグイ、積極的。しっちゃかめっちゃかで“陽キャ”だと思います。初めての20人くらいとの飲み会に1人でぶちこまれてもOK！みたいな（笑）。卓の雰囲気をみて「タイトだな」と思ったらアグレッシブに動いてみたり。それでうまくいかないこともあるんですけどね。うーん、何も考えてないです。

──アイドル時代の経験がポーカーに生きることはある？

ちぃぴょん：普段の大会で意識しているのは「かわいこぶる」こと。かわいらしい白っぽい服とか、ふわふわのファッションで臨むと、相手がバリューを狙ってアクションしてくるので、ブラフが通りやすくなったり。これ言っちゃうと、今後ブラフだってバレちゃうんですけどね（笑）。よくあるスウェット上下とかカジュアルな感じだとバレちゃいそうなので。ステージに上がるようなイメージです。

──大会への意気込みは

ちぃぴょん：暴れ狂っちゃいますので、期待しててください。新参者なので緊張もしちゃいますが、アグレッションは高く。みんな飛びたく（負けたく）ないと思って戦うと思うので、その心理を利用しようと。

賞金は欲しいし、名誉も欲しい。でも、実はポーカーのコンパニオンやMC業にはあまり興味がなくて、ずっとプレーヤーでいたいんです。なので、しっかり人を見てポーカーを頑張りつつ、暴れ狂った姿を見てもらって、「（ちぃぴょん）こんなにポーカーできるんだ」と思ってもらいたいですね！

あとは（谷口）彩菜と一緒に戦えるのが嬉しくて。10代の頃からの仲なのですが、ポーカーでは師匠なので、下剋上を狙います。彼女の戦い方は熟知しているので、仕留めさせてもらいますよ。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）