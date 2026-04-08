ハイシニアになって、さすがに食欲が落ちてきたちーちゃん。

食欲増進のために、耳に薬を塗っています。これを塗ると食欲が増して、いつも通り食べられます。

この薬は実は海外から輸入していて、円安の影響もあって非常に高いです。一塗り数百円以上します。獣医さんから取り寄せてもらって買っています。

ただ効果は結構あるようで、ちーちゃんの食欲が保たれているのかなとは思います。もちろん好きなものは好きなだけ食べさせていれば、より好みはしますが、人間のものなどは多分食べると思います。

ただ、前回も記述している通り、腎臓の数値が悪いので、好きなものを好きなだけ食べると腎臓に影響があり、非常に苦しくなったり、また立てなくなってしまうので、好きなものを少しあげながらも、食欲増進剤などに頼りながら、少しずつカリカリや体にいいものも食べていっています。

もちろんちーちゃんにとって無理な方法はしたくないのですが、楽しいことも入れながら、ゆっくりゆっくり頑張っていきます。

ただ、ご飯が食べられることでよく寝れたり、お散歩に行けたりするので、このままもう少し頑張ってみようと思います。

引き続き応援よろしくお願いします。