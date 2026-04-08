しっとりと家族を出迎えるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で243万4000回再生を突破し、「犬ってこんなしっとり喜ぶんだ…」「破壊力がやばい」「可愛くて癒されます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：15時間ぶりに帰宅→ドアを開けたら、犬が出迎えて…赤ちゃんすぎる『まさかの甘え方』】

ドアを開けたら、犬が…

Instagramアカウント「bellaver_6」の投稿主さんは、『ベラ』ちゃんという可愛いポメ柴と暮らしています。この日、投稿主さんは、15時間ほど家を空けていたそうです。帰宅すると、ベラちゃんはリビングで寛いでいるようでした。

投稿主さんが帰ってきたことに気が付いて、ゆっくりと玄関に駆け寄るベラちゃん…。耳をペタンと下げて、嬉しそうな表情で投稿主さんの元へ。顎を撫でてもらうと、うっとりと安心した表情になったといいます。

まさかの甘え方にキュン♡

投稿主さんは、ベラちゃんをたくさん撫でてあげたそうです。顎を撫で、頭を撫でて…。15時間ぶりに再会できたことが余程嬉しかったのか、ベラちゃんもナデナデを満喫していたといいます。

ベラちゃんの口が少し開いた瞬間、投稿主さんの指がベラちゃんの口の中へ。すると、ベラちゃんはおしゃぶりのようにチュパチュパと指しゃぶりをしたのでした。あまりに赤ちゃんみたいな甘え方に、思わずキュン…♡

実は、ベラちゃんは甘えたいときに投稿主さんの指をおしゃぶり代わりにするといいます。もう成犬のベラちゃんですが、大好きな投稿主さんの前では赤ちゃんに戻ってしまうのかもしれませんね！！

この投稿には、「指しゃぶりまでの流れが自然過ぎて笑った」「シルバニアファミリーの世界線」「こんな子がいたら毎日幸せ」など、多くのコメントが寄せられています。

いないはずの家族と遭遇！？

別の日、投稿主さんは、ベラちゃんにサプライズをしかけるために外出。その隙に、家族がベラちゃんをカートに乗せて外に連れ出したといいます。

いつものお散歩だと思っていたベラちゃんは、道端に立っていた投稿主さんを見てビックリ！！「クーンクーン」と甘えた声を出しながら、カートの中でソワソワしていたそうです。

投稿主さんが駆け寄ると、「なんでこんなところに！！」と満面の笑みを浮かべるベラちゃん…。その嬉しそうな表情から、毎日たくさん可愛がられていることが伝わるのでした♡

Instagramアカウント「bellaver_6」には、他にもベラちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「bellaver_6」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。