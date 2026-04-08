病院の前と後で態度が違いすぎる…！そんなわんこの姿がSNSで話題を集めています。ご機嫌からの激しすぎる落差には「よほどお疲れですね…」「労働後の自分かと思った(笑)」「かわええなぁ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お出かけでウキウキな大型犬を『病院に連れて行った』結果→疲れ果ててしまい…あからさますぎる『態度の違い』】

ウキウキ♪お出かけだと勘違い！？

TikTokアカウント「kohakudayo_dog」の投稿者さんご夫婦の愛犬、「琥珀(こはく)」くんの『病院前後のテンションの差がありすぎる』投稿が話題を呼んでいます。

琥珀くんは超大型犬のアラスカンマラミュート。このとき生後半年ほどですが、すでにオオカミにも似た堂々とした風貌と、大型犬ほどの大きさに成長していたといいます。

この日は動物病院へ行くため琥珀くんを車に乗せると、『びょーいん？なにそれー？』と首をかしげながら楽しそうな笑顔を振りまいていたのだとか。クールな見た目とは裏腹に子犬らしい無邪気な笑顔は可愛らしいものですが、まだ病院の経験値が少ない琥珀くん、おそらくお出かけだと勘違いしている模様…。

病院の後は…疲労困憊で爆睡！

病院へ到着すると『こんにちは～♪』と軽快に入っていく琥珀くん。ここが病院であることにやはり気づいていません…。診察が終わり車に戻ってくると、先ほどまでのご機嫌モードと打って変わり疲労困憊…！

目を閉じてちろっと舌を出している表情は『次は勘弁してください…』と物語っているかのよう。一緒に行ったパパも電池切れ…。仲良く同じ体勢で熟睡するパパと琥珀くんを見て、ママも思わず爆笑してしまったようですよ。

こちらの投稿には「お疲れ様でした！」「かわええなぁ♡」「パパと同じ体勢なのスゴすぎ(笑)」といったコメントが寄せられています。

わんことのお昼寝は最高♡

ママしか見れない琥珀くんのラブリーな一面もご紹介！琥珀くんとお昼寝すると、まずママの目の前に愛くるしいお顔のドアップが…！さらに『もっとこっちきてよ～！』とお手手ちょいちょいのアピールまでついてくるそう。

子犬らしい無邪気さと、大きな体とのギャップがたまりませんね。ママが起き上がると『もう行くの～？』と名残惜しそうな様子にも胸キュンです。愛犬のこんな姿を堪能できるなんて、毎日添い寝してしまいますね♡

TikTokアカウント「kohakudayo_dog」には、琥珀くんとご夫婦の日常が紹介されています。琥珀くんの成長もぜひ見守ってくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「kohakudayo_dog」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております