県病院局は8日、飲酒後に自転車を運転し検挙されたとして県立病院に勤務する職員の懲戒処分を発表しました。



4月8日付けで停職1か月の処分を受けたのは県立病院一般職員の20代男性です。



県によると男性職員は去年10月に新発田市内の飲食店で飲酒後、帰宅途中に自転車を運転していたところ、パトカーに停車を命じられ検査したところ、呼気から基準を超えるアルコールが検出されたことから、検挙されました。





男性は当時「自転車を運転するのは不適切と知りながら（自宅まで）近かったので安直な考えで運転してしまった」と話しているということです。男性はその後、罰金10万円の略式命令を受け納付していました。また男性は自動車の運転免許証を持っていたことから、免許停止（30日）の行政処分も受けているということです。◇ ◇自転車の酒気帯び運転について。県警によりますと、検査で呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールが検出されるなどで罰則の対象となります。いわゆる酩酊状態の「酒酔い運転」はもともと処罰の対象でしたが、2024年11月から「酒気帯び運転」についても罰則化されています。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられ、酒気帯び運転した本人だけでなく、車両、酒類の提供者、同乗者についても罰則規定の対象となります。悪質なルール違反では自動車の運転免許が停止されます。自転車の交通違反で、なぜ車の免許が停止処分に至るのでしょうか？県警によりますと道路交通法には、運転免許を受けた者が、自動車などを運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる場合には、6か月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力の停止を行うことができるとの規定があるため、運転免許保有者が、自転車を利用して飲酒運転などの悪質危険違反や、重大な交通事故を起こした場合には、運転免許の停止処分の対象となるということです。