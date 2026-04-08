ABEMA開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』に、大相撲元大関の把瑠都が挑戦者第1号として参戦する。

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『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から30時間ノンストップで放送される特別番組。ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画を3チャンネルで同時進行していく。

『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』は、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンに挑戦者が挑む企画で、2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりの「1000万円シリーズ」となる。

ルールは4分一本勝負で、双方が柔道着を着用し、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで相手に勝利。すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止だ。

挑戦者第1号として発表された把瑠都は、身長197cm、体重200kgの体格を誇る大相撲元大関。現役時代は“エストニアの怪人”の異名で知られ、引退後はRIZINのリングでミルコ・クロコップら格闘家と対戦した経験も持つ。

あわせて、新たに2人の挑戦者がシルエットで公開された。1人はウルフアロンと同じく柔道で世界を制した“金メダリスト”、もう1人は現役の“RIZIN選手”とされており、詳細は今後発表予定とのこと。

（文＝リアルサウンドテック編集部）