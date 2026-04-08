3月、三重県の新名神高速で６人が死亡した事故で逮捕された大型トラックの運転手が「スマートフォンを見ていた」と供述していることが新たに分かりました。

【現場の画像】事故当時の様子 焼け焦げた乗用車やトラック… 新名神で6人死亡 三重

3月20日、三重県亀山市の新名神高速下り線で、水谷水都代容疑者（54）が運転する大型トラックが、一家5人で関西方面へ観光に向かっていた静岡県袋井市の松本幸司さん（45）の車に追突しました。

松本さんの車はさらに、関西方面へ帰省途中だった髙峰啓三さん（56）の車に衝突し、2台の乗用車に乗っていた６人が死亡しました。

「スマートフォンを見ていた」

その後の警察への取材で水谷容疑者が、警察の調べに対して「スマートフォンを見ていた」という供述をしていることが新たに分かりました。

また、「前をよく見ていなかった」という供述もしていたことから、警察は、スマートフォンを見ていたことが事故につながったとみて、詳しく調べています。

【現場の画像】事故当時の様子 焼け焦げた乗用車やトラック… 新名神で6人死亡 三重