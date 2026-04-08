◆米大リーグ ホワイトソックス２―４オリオールズ（７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

総合格闘家セルジオ・ペティス（３２）が７日（日本時間８日）、米大リーグ・ホワイトソックスーオリオールズ戦の始球式に登場。捕手役を務めた今シーズンからホワイトソックスに移籍した村上宗隆との関係が話題となっている。

村上はペティスと対戦経験のある堀口恭司のファンとして知られ、登場曲も堀口と同じ米ラッパー、ファボラスの「My Time feat. Jeremih」を使用している。球団インスタグラムには村上とペティスのツーショット写真が投稿されると、ファンからは仲良く並ぶ二人の姿に「感慨深い」などのコメントが寄せられた。

セルジオ・ペティスは現在、米総合格闘技団体ＰＦＬに所属。２０２４年にはＲＩＺＩＮにも参戦しており、堀口恭司に３Ｒ３―０の判定負けを喫している。 今月１１日（同１２日）には『ＰＦＬ ＣＨＩＣＡＧＯ』のメインイベントで、ＭＭＡ１０戦無敗のミッチェル・マッキーとの試合が控えている。