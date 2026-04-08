全国でソメイヨシノなどの倒木が相次いでいます。今回の#みんなのギモンでは、「倒木相次ぐ 桜も続々植え替えに？」をテーマにお伝えします。

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全国各地で桜などの街路樹の倒木が相次いでいます。8日も発生しました。

8日午後2時前、福岡市の桜の名所「舞鶴公園」では、花見客が集まる中、満開となった高さ15メートルの桜の木が倒れました。ケガ人はいないということです。公園によりますと、桜の木の「高齢化」が原因とみられるということです。

7日に広島では、県庁の敷地にあるケヤキが幹から折れているのを職員が発見、8日朝、撤去されました。広島県によりますとケガ人はなく、強風が原因とみられています。

また、東京・世田谷区の砧公園では7日夜、2本のコナラが倒れ、道路をふさぎました。消防や警察などが駆けつけ、一時通行止めになりました。砧公園では桜の木などの倒木が相次いでいて、3月から4月7日で4度目となっています。

こうした状況を受け、小池都知事は8日午後、このように述べました。

東京都・小池知事

「都立公園・道路・学校など都の関連施設について一斉の緊急点検を行うよう指示した。特に砧公園での倒木が多くなっているので、レベルを上げて対応するよう指示している」

■相次ぐ倒木…約3年半で1700件以上

こうした倒木は全国で相次いでいて、国土交通省によりますと、公園や道路で2021年からの約3年半で1700件以上発生していて、そのうち110件が人身事故に結びついてしまっているという状況なんです。

いまシーズンの桜なんですが、高齢化が課題になっているんです。

桜の保全活動を支援するキリンビールが、今年、全国542の自治体などに行った調査では、約8割が「桜の管理に課題を感じている」と回答しているんです。

一番多かった課題が「桜の高齢化」（76.7％）で、現在、植えられている桜のうち、約4割が「今すぐ対策が必要な状況にある」と推計されています。

■“危険な木”の見分け方は大きく3つ

倒れてきやすい木の特徴について、日本樹木医会の小林理事によると、桜やケヤキなどの街路樹で直径60センチ以上、特に高齢化した木はこの時期、4月から6月は雨が多くなって地盤がゆるむ上、強い風が吹くと倒れることもあるというんです。

なので、この時期に気をつけていただきたいということと、危険な木の見分け方が大きく3つあるそうなんです。

1つ目は「一部の枝に花や葉がない」というものなんです。この時期、大きな枝に花や葉がない場合、枝が枯れているので、枝が落ちてくる可能性、危険性が高いということなんです。

2つ目は「斜めに傾いた木」。木が光を求めて斜めに傾くことがあるそうなんですが、これからの時期は葉が水分や養分を含んで重くなっていくので、幹全体のバランスが崩れやすいそうなんです。なので、斜めに傾いた木、そして、そもそも斜面に植えてある木もありますよね。そのような大きな木には注意をしていただきたいということです。

そして、3つ目は「枝や幹にキノコがはえている木」ということなんです。枝にキノコがはえていたら、枝が枯れていて落ちてくるリスクがあるということです。

根や幹の部分にはえている場合は、木の中心部が腐っていたり、カビに侵されていたりする可能性があるため、強風や強く雨が降った時などに倒木の危険性が増すというんですね。

■兵庫・神戸市や東京・国立市では「桜の植え替え」

こうした状況も踏まえまして、いま、「桜の植え替え」を進めるところも増えているんです。

兵庫県神戸市にある花見の名所、“桜のトンネル”です。市によりますと、48本あるソメイヨシノのうち25本もの木が倒木のおそれがあるため、今シーズンを最後に伐採し、植え替えるといいます。

ただ、一度植え替えた桜の木が大きく育つまでには約10年かかるということで、“桜のトンネル”はしばらく見られないことになりそうです。

ほかにも、東京・国立市の桜の名所、「さくら通り」や「大学通り」では、倒木の危険があると判断したソメイヨシノは伐採して、桜の中でも比較的病気に強いとされている「ジンダイアケボノ」、「マイヒメ」などに植え替えたといいます。

ソメイヨシノよりも木の高さや形がやや小ぶりなので、車道などに枝が張り出すなどの影響を軽減できるという利点が「ジンダイアケボノ」はあるということなんですね。

花の特徴でいいますと、ソメイヨシノよりも花びらにピンク色がやや強く出る特徴があるかわいらしい桜だということなんですが、国立市では、ほかの場所でも必要があれば植え替えをしていくということです。

日本樹木医会の小林理事によりますと、これからの行楽シーズン、ピクニックなどに出かける方も多くいると思うが、危険な木の下にはなるべく近づかない方がいいということでした。また、雨が降った翌日は特に注意してほしいということでした。

（4月8日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【#みんなのギモン】身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）