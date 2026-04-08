小嶋陽菜、胸元開きノースリワンピ姿に絶賛の声「南国の女神」「華やか」
【モデルプレス＝2026/04/08】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が4月7日、自身のInstagramを更新。宮古島でのノースリーブワンピースショットを公開した。
【写真】37歳元AKB神7「スタイルレベチ」胸元開きノースリワンピ姿
小嶋は「見渡す限りのブーゲンビリア 満開でした」とコメントし、宮古島でのショットを複数枚投稿。満開のブーゲンビリアをバックに、胸元が大胆に開いた白地に花柄のノースリーブワンピース姿を披露し、美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「南国の女神」「華やか」「スタイルレベチ」「デコルテが美しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元AKB神7「スタイルレベチ」胸元開きノースリワンピ姿
◆小嶋陽菜、胸元開きノースリワンピ姿公開
小嶋は「見渡す限りのブーゲンビリア 満開でした」とコメントし、宮古島でのショットを複数枚投稿。満開のブーゲンビリアをバックに、胸元が大胆に開いた白地に花柄のノースリーブワンピース姿を披露し、美しい素肌を見せている。
◆小嶋陽菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「南国の女神」「華やか」「スタイルレベチ」「デコルテが美しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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