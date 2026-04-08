みりちゃむ、ピンクヘアにお別れ「すごく似合ってる」「肌の透明感際立つ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/08】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が4月7日、自身のInstagramを更新。ピンクヘアを披露した。
【写真】23歳ギャル「肌の透明感際立つ」別れのピンク髪
みりちゃむは「ピンク髪またいつか…」とコメント。サイドで分けて額を出したピンクカラーのロングの巻き髪ヘアで白いロングコートを着用した屋外でのショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「ピンクすごく似合ってる」「また見たい」「可愛すぎる」「素敵なヘアスタイル」「肌の透明感際立つ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳ギャル「肌の透明感際立つ」別れのピンク髪
◆みりちゃむ、ピンクヘア公開
みりちゃむは「ピンク髪またいつか…」とコメント。サイドで分けて額を出したピンクカラーのロングの巻き髪ヘアで白いロングコートを着用した屋外でのショットを公開した。
◆みりちゃむの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ピンクすごく似合ってる」「また見たい」「可愛すぎる」「素敵なヘアスタイル」「肌の透明感際立つ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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