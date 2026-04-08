社民党の大椿裕子前参院議員が2026年4月8日にXで、福島瑞穂党首が、6日の党首選開票後の記者会見で福島氏に敗れた大椿氏とラサール石井氏の発言を認めなかったことに謝罪したとの報道を受け、直接の謝罪がないとして不満をあらわにした。

「党首選実施本部」の見解に「食い違い」も

6日の記者会見で、報道陣が大椿氏やラサール氏にコメントを求めると、司会が党首への質問に限るよう指示。福島氏も、「今日は、私の党首の就任の記者会見なので、私がお答えしたいという風に思う」と述べていた。大椿氏は、「もう少し候補者を平等に扱ったらどうですか」と対応を非難し、会見場を途中退出していた。

福島氏は8日の記者会見で、6日の記者会見は「党首選挙実施本部の仕切りで行われておりました」「党首が決まった段階の記者会見は当選者で行うという旨、私もペーパーで通知をもらっていました」と説明。

そのうえで、「とはいえ、大椿裕子さんやラサール石井さんに対して、現場での私の配慮が足りなかった点がありました。そのことについて、お詫びをいたします」と謝罪した。

しかし、大椿氏はXで、これを報じた記事を引用しながら、「直接、謝罪の言葉が欲しいですけどね」と不満をあらわに。

また、大椿氏は「党首選実施本部長から直接聞きました」として、「党首選実施本部としては最後まで3人で会見する様にと伝え続けたとの事ですが、食い違いが生じていますね」と主張した。