下伊那郡阿南町の山中に女性の遺体が遺棄された事件の続報です。

逮捕された35歳の男は「車で遺体を現場まで運んだ」と供述していることが新たに分かりました。



死体遺棄の疑いで逮捕された宮崎県延岡市の無職甲斐貴博容疑者35歳の身柄は8日午後、検察に送られました。警察によりますと甲斐容疑者は先月24日ごろ、阿南町新野の山中に女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。



甲斐容疑者の自宅があるのは宮崎県延岡市。女性を遺棄した阿南町の山中までは直線距離で600キロ以上離れています。捜査関係者によりますと、甲斐容疑者は自分の車で遺棄現場まで移動したとみられています。さらに「車で遺体を現場まで運んだ」と供述していることが新たに分かりました。



また、甲斐容疑者は女性の殺害についてもほのめかす供述をしていて遺棄現場とは別の場所で殺害したとみられています。女性の遺体は道路脇の「のり面」に横たわった状態で発見されました。警察は女性の身元確認を進めると共に殺人の疑いも視野に捜査しています。