クリアラスト×ハローキティ♡レトロ可愛い限定コスメが登場

思わず持ち歩きたくなる可愛さ♡クリアラストから、ハローキティとの限定コラボパッケージが登場しました。レトロ感のある日焼けキティデザインと、機能性を兼ね備えたフェイスパウダーは、メイク初心者から上級者まで使いやすいアイテム。見た目も使い心地もこだわりたい方にぴったりの注目コスメです♪

便利すぎる4in1パウダー

クリアラストのフェイスパウダーは、ファンデーション・コンシーラー・フェイスパウダー・UVカット（SPF40・PA+++）の4in1仕様。

毛穴や色ムラを瞬時にカバーし、これ1つでベースメイクが完成するのが魅力です。

さらに鉱物油・パラベン・アルコール・合成色素フリーで肌にやさしい設計。ふわふわパフとミラー付きコンパクトで、外出先のメイク直しにも便利です。

マジョリカマジョルカリニューアル♡きらめく新アイシャドウ登場

選べる3タイプの仕上がり♡

全3種すべて12g、各1,760円（税込）。

「薬用美白オークル［医薬部外品］」はやや明るめカラーでマット仕上げ。トラネキサム酸配合で美白*¹ケアも叶えます。

「ハイカバーNキラ肌オークル」は自然なベージュ系でツヤ肌仕上げ。しっとり保湿成分でなめらかな肌へ。

「薬用オークル［医薬部外品］」は標準的な肌色でマット仕上げ。ニキビ予防有効成分グリチルレチン酸ステアリルを配合しています。

可愛いだけじゃない使い心地

ほんのり香るピーチの香りで、メイクタイムも心地よく演出。軽くおさえるだけで均一にフィットし、テカリや崩れを防ぎながらきれいな仕上がりをキープします。

コンパクトサイズなので、ポーチに入れて持ち歩くのにもぴったり。日常使いしやすい機能性も魅力です。

＊1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

＊2 2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ステアリル共重合体

＊3 製品の抗酸化剤

＊4 ポリクオタニウム-61

＊5 トコフェロール（製品の抗酸化剤）

可愛く賢くメイクを楽しむ

クリアラスト×ハローキティの限定パウダーは、可愛さと機能性を兼ね備えた優秀アイテム♡毎日のメイクを手軽に仕上げたい方や、持ち歩き用コスメを探している方にもおすすめです。

数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください♪