歌手でタレントの和田アキ子（75）が、7日深夜放送のTBS系新番組「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）に出演し、“キャメラ”にまつわる裏話を語った。

和田、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおのビッグなコンビが、街ブラロケをする新番組。初回のこの日は東京タワー周辺を探訪した。

タワーをバックにした和田をスマホのカメラで撮影するジャンボ。和田は「（撮影した写真を）見せてあげて、キャメラさんに」とジャンボに促した。するとジャンボは「うれしい！今、アッコさんの生“キャメラ”を聞けて」と大はしゃぎした。

和田は米国滞在時、友人がカメラのことを「キャメラ」と呼んでいたことから、この言い方が定着したと明かしている。近年、一旦はカメラ呼びに修正していたが、この日はキャメラに戻っていた。

「それはね、カメラって言うようにしたんですよ。でも気がついたの。私がカメラって言っていると、シャチホコの仕事がなくなる」。自身のものまねで知られる、ものまねタレントMr.シャチホコを思い、再びキャメラ呼びに戻したことを明かした。後輩思いなエピソードに、ジャンボは「なるほど、シャチホコさんを守るために…」と感激していた。

一方でジャンボは、「この前、オードリーの春日さんも、アッコさんに影響されて、カメラをキャメラって言うんですよ。キャメラ、キャメラ、キャメラ、キャメラって言っていて、体のことを“キャラダ”って言ってました」とも。和田は大笑いしていた。