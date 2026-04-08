和泉芳怜（撮影／武田敏将　ヘアメイク／KEIKO（renewal）　スタイリング／田中陽子）

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俳優でグラビアでも活躍する和泉芳怜さんが、週刊SPA!4月7・14日合併号の人気企画「美女地図」に登場し、春らしい柔らかなグラビアを披露しています。

ミスマガジン2021グランプリに輝いた和泉さんは、以降は正統派グラビアクイーンとして注目を集めてきた。現在は俳優としても活動の幅を広げています。誌面では、春の陽気な日差しに包まれ、自然体の表情と女神のような曲線美、真っ白な陶器肌を披露。可憐さと大人びた雰囲気が共存する、愛くるしいボディに心奪われます。（撮影／武田敏将　ヘアメイク／KEIKO（renewal）　スタイリング／田中陽子）

和泉さんは自身のXで「週刊SPA！ さんにグラビア掲載していただいています  お友達からコンビニで見つけたよ〜って連絡きて、朝から嬉しいなぁ ぜひチェックしてください！！！」と投稿。撮影時の画像を公開しています。

【和泉芳怜さんプロフィール】
いずみ かれん　2004年2月28日生まれ　神奈川県出身　身長160センチ　2021年にミスマガジン2021でグランプリを獲得。現在は女優・グラビアで活躍中。趣味は漫画、アニメ、ゲーム　特技は指でダンス、ビニール袋を高速でめくること　最新情報はX（@izumi_karen_）、Instagram（@izumi_karen_）