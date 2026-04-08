2026年4月7日、韓国メディア・毎日経済は「ソウルは味気ない、釜山を経験してごらん…外国人が慶尚（キョンサン）道の魅力を知ってしまった」と題する記事で、「釜山（プサン）を訪れる外国人が大幅に増えている」と伝えた。

インバウンド観光プラットフォーム「クリエイトリップ」によると、1〜3月期に釜山地域での観光取引額は前年同期比で約530％増加を記録した。釜山観光公社によると、昨年釜山を訪れた外国人観光客は約364万人で、14年の公式集計開始以来、初めて300万人を突破した。

同プラットフォームで釜山の観光商品を最も多く利用したのは台湾で、全体の約57％を占める。次いで日本、香港と続く。 釜山



釜山での取引額1位のカテゴリーは、昨年は釜山行の鉄道や空港への送迎など「交通」商品だったが、今年は「美容・医療」に座を譲った。取引件数ベースでは美容皮膚科やヘアサロンなど美容関係が多く、とりわけ台湾と日本の観光客は美容・医療商品の利用が多いという。日本人観光客の間では、韓医院（韓国式漢方クリニック）も上位に入っている。

この他、ヨットツアーや夜景スナップ撮影、ローカル日帰りツアーなど、体験型観光商品の利用も増えているという。（翻訳・編集/麻江）