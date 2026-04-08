「メーカー問わず導入可能」な柔軟性と独自の通知機能が現場の課題を解決

スズキは、2026年4月8日から10日まで東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催中の「Japan DX Week 第17回 社内業務DX EXPO」に、法人向けクラウド型車両管理サービス「SUZUKI FLEET（スズキフリート）」を出展しました。



「SUZUKI FLEET」は、スズキが長年培ってきた顧客視点のものづくりと、モビリティデータを活用したサービスを展開するスマートドライブ社が持つモビリティ領域でのサービス開発力を融合させることを目的として、2023年3月22日に提供が開始されたサービスです。

開発の背景には、物流のラストワンマイルを担う配送業者をはじめ、スズキの軽自動車や小型車を利用する多くの法人顧客が抱える課題がありました。

【画像】便利！ スズキの管理システム「SUZUKI FLEET」の専用デバイスや管理画面を画像で見る（5枚）

現場では人手不足や業務効率化、安全運転対策といった切実な問題に直面しており、自動車メーカーとして車両という「ハード」を提供するだけでなく、走行データの収集・可視化・分析を行う「ソフト」面からも顧客を支援し、労務環境の改善や事故削減に貢献することを目指しています。

「SUZUKI FLEET」の大きな特長は、車両のアクセサリーソケット（シガーソケット）に専用デバイスを挿入するだけで簡単に導入でき、即座に車両をコネクテッド化できる点にあります。専用デバイスはコンパクトかつシンプルで、工事も不要。

スズキ車だけでなく他メーカーの車両にも対応しており、リース車両やレンタカー、カーシェア、さらには従業員の私有車を業務利用する借上車両まで、保有形態を問わず一元管理できる柔軟性が差別化ポイントとなっています。

「SUZUKI FLEET」の担当者は「最近は企業が持っている車の数は減っており、カーシェアや借り上げの車を使う企業が一気に増えています。アクセサリーソケットに挿すだけの形状であれば、そうした多様な保有形態の車両も漏れなく管理できるのが強みです」と、現代のビジネスシーンに即した利便性を強調しました。

特に、首都圏で多いカーシェア利用や地方で主流の1人1台体制など、多様な運用が混在する大手企業において、管理を統一化したいという需要に的確に応えています。

主な機能として、リアルタイムの動態把握や安全運転診断、走行データに基づく日報・月報の自動作成、アルコールチェック管理機能を備えています。

その他、車両予約、日常点検記録、免許や車検の期限通知、温対法に対応したCO2排出量の算出機能なども網羅しており、車両管理業務のDXをワンストップで実現します。

特にテレマティクスとアルコールチェック記録が高度に一体化されている点は、現場で高く評価されているといいます。

Bluetooth連携した検知器で測定を行うことで、走行データがあるにもかかわらずアルコールチェックが行われていない場合に、管理者へ漏れを自動通知する「未実施通知」機能は、他社サービスにはあまりない独自の強みです。

これにより、2023年12月から義務化されたアルコール検知器による確認記録の徹底と、コンプライアンス強化を同時に実現します。

薄田氏は「アルコールチェックの一元化などは他社と比べて非常に優位性があります。走行データと照合して未実施を通知できるのは、車載器を設置しているからこそできること」と語ります。

また、ITに不慣れな現場担当者でも直感的に操作できる洗練されたデザインや、約2週間に1回というデジタルならではのスピード感で行われるシステムアップデートも、多くのユーザーから支持される理由となっているようです。

最新のアップデートでは、日報やアルコールチェックに対して上司が確認を行ったことを記録する承認機能の追加なども予定されています。

「SUZUKI FLEET」のアルコールチェッカー（左）と専用デバイス（右）

ローンチから3年が経ち、現状の導入実績は、OEM元であるスマートドライブ社の「SmartDrive Fleet」と合わせて約2500社に達しているとのこと。毎年約500社ずつのペースで着実に拡大を続けているそうです。

スズキはメーカーとしての信頼感を背景に、導入後の初期設定から運用中の活用支援までを専任のカスタマーサクセス（CS）チームが手厚くサポートしており、大企業向けにはAPI連携などの個別相談も実施しています。

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今後の展望として、スズキは蓄積された膨大な移動データのさらなる活用を見据えています。

AIのMCP（Model-Context Protocol）をどう組み込んでいくかも検討中で、安全運転管理のみならず、訪問エリアの可視化による車両台数の最適化といったコンサルティング領域の強化を図る方針です。

将来的には、後付けデバイスに頼らず車両そのものに機能を内包させることや、他メーカーとのデータ連携、普及が進む商用EVへの対応も中長期的な課題として掲げており、次世代のモビリティプラットフォームとしての進化を目指しています。

［編集部注記：4月8日20時05分、一部内容を修正しました。］