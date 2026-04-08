ディズニーストア『スター・ウォーズ』コレクションを発売！ 新作映画『マンダロリアン』グッズも登場
「ディズニーストア」は、映画『スター・ウォーズ』シリーズの関連コレクションとして、4月17日（金）から「STAR WARS」、4月28日（火）から「THE MANDALORIAN AND GROGU」を、一部の店舗および公式オンラインストアで順次発売する。
【写真】めっちゃかっこいい！ トートバッグやパーカーも展開
■ファン必見のグッズが登場
今回5月4日（月・祝）の“スター・ウォーズの日”に向けて発売されるのは、作品の世界観やキャラクターの魅力を表現した2つのコレクション。
「STAR WARS」からは、ダース・ベイダーのマスクを模ったインパクト抜群な「トートバッグ」をはじめ、惑星に帰還したダース・モールをモチーフにした「フィギュア」や、オビ＝ワン・ケノービのライトセーバーを再現した「レガシーライトセーバー」が登場する。
また、「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2026」のロゴが入った、ファンにはたまらない特別感のある商品も用意。各キャラクターが描かれた「長袖パーカー」といったファッションアイテムに加え、記念にぴったりの「ピンバッジ」が展開される。
一方「THE MANDALORIAN AND GROGU」には、新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』をモチーフにしたグッズが登場し、マンダロリアンのボイスチェンジ機能付き「ヘルメット」や、グローグーのうるんだ瞳がチャーミングな「ぬいぐるみ」などがそろう。
さらに、オーダーメイドシリーズ「D−Made」より『スター・ウォーズ』関連の新アートが用意されるほか、東京・新宿にある「ディズニーフラッグシップ東京」では『スター・ウォーズ』のオリジナルクイズが楽しめるクイズ大会や特別装飾も実施予定だ。
【写真】めっちゃかっこいい！ トートバッグやパーカーも展開
■ファン必見のグッズが登場
今回5月4日（月・祝）の“スター・ウォーズの日”に向けて発売されるのは、作品の世界観やキャラクターの魅力を表現した2つのコレクション。
また、「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2026」のロゴが入った、ファンにはたまらない特別感のある商品も用意。各キャラクターが描かれた「長袖パーカー」といったファッションアイテムに加え、記念にぴったりの「ピンバッジ」が展開される。
一方「THE MANDALORIAN AND GROGU」には、新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』をモチーフにしたグッズが登場し、マンダロリアンのボイスチェンジ機能付き「ヘルメット」や、グローグーのうるんだ瞳がチャーミングな「ぬいぐるみ」などがそろう。
さらに、オーダーメイドシリーズ「D−Made」より『スター・ウォーズ』関連の新アートが用意されるほか、東京・新宿にある「ディズニーフラッグシップ東京」では『スター・ウォーズ』のオリジナルクイズが楽しめるクイズ大会や特別装飾も実施予定だ。