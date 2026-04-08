ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１３回「疑惑の花嫁」が５日に放送された。

織田信長（小栗旬）、豊臣秀吉（池松壮亮）の最大危機だったとされる金ヶ崎の退き口の前夜が描かれた。信長は将軍足利義昭（尾上右近）の命だと大義を掲げて若狭平定に向かったが、本当の狙いは越前の朝倉義景（鶴見辰吾）攻め。朝倉と旧縁がある近江の義弟浅井長政（中島歩）から静観するとの約束を取り付けていたが、朝倉に嫡男万福丸を人質に取られている長政は、浅井家中を抑えられず…。

越前攻めを目前に、織田信長は浅井・朝倉に挟み撃ちとなり、次回第１４回に「絶体絶命！」が放送される。

今作では、柴田勝家（山口馬木也）が、放っていた忍びからの知らせとして「浅井謀反」を信長に伝えた。浅井に嫁いだ妹市（宮崎あおい）が絡んでいるような描写も。

ただ、お市が「小豆袋」の両端を縛って、金ヶ崎の兄信長に送り、信長が挟み撃ちを察知する−真偽不明の逸話とされるが歴史作品にしばしば登場してきた名シーンはなかった。

ネットでも「小豆袋はスルーかな？」「小豆袋出てこなかった」「小豆袋やらないのね」「ところで小豆袋のあれはやらないの？」「あれ？小豆袋出番なし！？」との反応が相次いだ。

事実かは微妙とされる逸話だが、戦国作品でもしばしば描かれてきた。一方で前回に戦国が舞台となった２３年大河「どうする家康」では、お市の侍女「阿月（あづき）」が命がけで小谷城を抜け出して、金ヶ崎へと走るストーリーだった。