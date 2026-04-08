2児の母・青木裕子、お弁当生活初日の海苔文字弁当披露「発想が面白い」「器用すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/08】フリーアナウンサーの青木裕子が4月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。お弁当生活初日の手作り弁当を公開し、注目を集めている。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「器用すぎる」お弁当生活初日の海苔文字弁当
青木は「お弁当生活初日！」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。ご飯の上にはカットした海苔で「チューガクセイ！！」の文字が並べられ、卵焼きや唐揚げ、炒め物が詰まったボリューミーで遊び心のある弁当を公開している。また「海苔はもう切りません これが最後」と、海苔カットがなかなか大変だったことをユーモアたっぷりに添えている。
この投稿には「お弁当すごい」「器用すぎる」「センスが良い」「愛情たっぷり」「クオリティ高い」「可愛すぎる」「発想が面白い」「これは嬉しい」などの反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「器用すぎる」お弁当生活初日の海苔文字弁当
◆青木裕子、お弁当生活初日を報告
青木は「お弁当生活初日！」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。ご飯の上にはカットした海苔で「チューガクセイ！！」の文字が並べられ、卵焼きや唐揚げ、炒め物が詰まったボリューミーで遊び心のある弁当を公開している。また「海苔はもう切りません これが最後」と、海苔カットがなかなか大変だったことをユーモアたっぷりに添えている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿には「お弁当すごい」「器用すぎる」「センスが良い」「愛情たっぷり」「クオリティ高い」「可愛すぎる」「発想が面白い」「これは嬉しい」などの反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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