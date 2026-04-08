中川翔子、6か月双子とベビーサークルでゴロゴロ「広すぎる」「ママにピッタリくっついてて可愛らしい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/08】歌手でタレントの中川翔子が4月8日、自身のInstagramを更新。ベビーサークルの中で楽しむ自身と双子の様子を公開した。
【写真】双子出産の40歳美人歌手「広すぎる」6か月双子とベビーサークルでゴロゴロ
中川は「6か月ふたごとベビーサークルでゴロゴロ こういう時間幸せだぁ」とコメント。おもちゃがたくさん置かれたベビーサークルの中で自身が双子と密着して一緒に横になっている姿を上から撮影したショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「幸せな時間」「楽しそうなベビーサークル」「可愛くて癒される」「ママにピッタリくっついてて可愛らしい」「顔立ちがしっかりしてきた」「広すぎる」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の40歳美人歌手「広すぎる」6か月双子とベビーサークルでゴロゴロ
◆中川翔子、双子とベビーサークルでゴロゴロ
中川は「6か月ふたごとベビーサークルでゴロゴロ こういう時間幸せだぁ」とコメント。おもちゃがたくさん置かれたベビーサークルの中で自身が双子と密着して一緒に横になっている姿を上から撮影したショットを公開した。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「幸せな時間」「楽しそうなベビーサークル」「可愛くて癒される」「ママにピッタリくっついてて可愛らしい」「顔立ちがしっかりしてきた」「広すぎる」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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