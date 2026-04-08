サクラと立山連峰の競演“塩の千本桜”青空に映える 9日午後から天気は下り坂
きょうの県内は青空が広がりました。青空を背景に、サクラ並木を撮影しました。
ドローンで撮影した、サクラと立山連峰の競演もご覧ください。
富山市塩の千本桜です。神通川右岸の堤防沿いに、およそ1キロにわたってサクラの並木が続きます。
対岸の八尾側にある「神通川さくら堤」と合わせると、その数はおよそ1000本。まさに千本桜の名にふさわしい、サクラの名所です。
サクラのピンクとスイセンの黄色が、足元から頭上までを鮮やかに彩り、まさに春の競演ですね。
神通川さくら堤からは、残雪の立山連峰とサクラが青空に映えていました。この時期ならではの絶景ですね。
ドローンで空から眺めると、また違った魅力が感じられますね。
満開は過ぎつつありますが、まだ十分に楽しめます。天気に恵まれたきょうは、多くの人が訪れていました。
◆富山市内から訪れた3世代家族
母「サクラが有名な場所なんですけど来たことがなくて、一度見てみたいと思って来ました」
祖母「（孫が）歩き始めたばかりで、がんばって歩きました。きょうは」
◆千葉県から訪れた夫婦
妻「山がきれいでよすね」
夫「千葉では雪は降らないので、雪山とサクラの景色がすごいです。絶景ですね」
9日午後から天気は下り坂 気温は上がり5月中旬並みに
きょうの県内は高気圧に覆われて晴れました。
富山市の最高気温は14.6度と4月下旬並みの暖かさで、日差しが心地よい一日でした。
あすは午前中は晴れてさらに気温が上がりそうですが、その後、天気は下り坂です。
こちらはあすの予想天気図です。
高気圧はあす、日本の東へ抜けていく見込みです。かわって西から低気圧や前線が近づきます。
このため午前中は晴れますが、昼過ぎからは雲が広がり、夜遅くには雨の降る所がありそうです。
一方で気温はさらに上がりそうです。
あすは、高気圧の縁を回って南風が流れ込むため、気温が上がります。
富山市の予想最高気温は22度で、5月中旬並みの暖かさとなる見込みです。
寒暖差が大きくなるので体調管理や服装選びに注意してください。