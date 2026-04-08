【台北＝園田将嗣、北京＝東慶一郎】中国を訪問中の台湾の最大野党・国民党の鄭麗文（ジョンリーウェン）主席は８日、江蘇省南京にある国民党創設者・孫文の墓（中山陵）を参拝した。

孫文は１９１１年の辛亥革命の指導者として中国共産党からも高く評価されている。

国民党によると、鄭氏は参拝後、中台が「和解と団結を促進し、地域の繁栄と平和を築くために尽力すべきだ」と訴え、中国側に台湾海峡の平和と安定を呼びかけた。その後、南京で信長星・江蘇省共産党委員会書記と会談した。

中国で台湾政策を担う国務院台湾事務弁公室の報道官は８日の記者会見で、中台双方が「一つの中国」で合意したとされる「１９９２年合意」と「台湾独立への反対」という政治的基礎があれば「両岸関係の平和的発展を推進する意向がある」と主張した。この合意を認めていない頼清徳（ライチンドォー）政権を批判した。

鄭氏は９日、上海から北京に移動する。台湾メディアによると、１０日に習近平（シージンピン）共産党総書記（国家主席）と会談するとみられている。現職の国民党主席と習氏の会談が実現すれば、２０１６年１１月以来、約９年半ぶりとなる。