※4月24日、東証スタンダード市場に上場予定の梅乃宿酒造 <559A> [東証Ｓ]は8日、仮条件を発表した。



●梅乃宿酒造 <559A>



上場市場：東証スタンダード市場

上場予定日：4月24日



事業内容：日本酒及び「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ」等の

果実をつけ込んだ日本酒リキュールを中心とした酒類の

製造及び国内外での販売



仮条件：570円～600円

想定発行価格：600円



上場時発行済み株式数：602万3920株

売り出し：189万3500株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限27万4900株

ブックビルディング期間：4月9日～15日

公開価格決定日：4月16日

申込期間：4月17日～22日

受渡期日：4月24日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券



[2026年4月8日]



株探ニュース