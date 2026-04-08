本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (8日大引け後 発表分)
※4月24日、東証スタンダード市場に上場予定の梅乃宿酒造 <559A> [東証Ｓ]は8日、仮条件を発表した。
●梅乃宿酒造 <559A>
上場市場：東証スタンダード市場
上場予定日：4月24日
事業内容：日本酒及び「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ」等の
果実をつけ込んだ日本酒リキュールを中心とした酒類の
製造及び国内外での販売
仮条件：570円～600円
想定発行価格：600円
上場時発行済み株式数：602万3920株
売り出し：189万3500株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限27万4900株
ブックビルディング期間：4月9日～15日
公開価格決定日：4月16日
申込期間：4月17日～22日
受渡期日：4月24日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
[2026年4月8日]
株探ニュース
●梅乃宿酒造 <559A>
上場市場：東証スタンダード市場
上場予定日：4月24日
事業内容：日本酒及び「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ」等の
果実をつけ込んだ日本酒リキュールを中心とした酒類の
製造及び国内外での販売
仮条件：570円～600円
想定発行価格：600円
上場時発行済み株式数：602万3920株
売り出し：189万3500株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限27万4900株
ブックビルディング期間：4月9日～15日
公開価格決定日：4月16日
申込期間：4月17日～22日
受渡期日：4月24日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
[2026年4月8日]
株探ニュース