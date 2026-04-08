自転車の「青切符」制度が始まってから7日までの1週間に、県警は少なくとも3つの違反で青切符を交付しました。



「青切符」制度は16歳以上を対象に、113の自転車の交通違反に対して反則金を科すものです。県警によると、7日までに信号無視と一時不停止、スマートフォンを操作しながら運転する「ながらスマホ」の少なくとも3つの違反で切符を交付したということです。





■自転車の利用者「そういうふうになったので気を付けていかないといけないなと。事故が起こったらやばいなという感じで」一方で、困惑の声も・・・。■自転車の利用者「（交通ルールを）意識するようになったが、自転車専用道路がないところはどうしたらいいのかなと思う」自転車は原則、車道を走らなくてはなりません。ただ、道路標識で認められている場合や、交通状況からやむを得ないときなどは、歩道を走行できるということです。■警察官「自転車も青切符の対象になります」広島駅そばの愛宕踏切では8日午後、取り締まりが行われました。県警は原則、指導・警告したにもかかわらず、違反が続けられる場合に切符を交付します。ただ、警報機が鳴り始めてからの踏切への立ち入りは、重大事故につながる危険な行為のため、即座に切符が交付されます。■広島東署交通課 津山 幸司 課長「自転車は便利で手軽な乗り物だが、使い方を間違えると凶器にもなりうるので、交通ルールを遵守して利用してほしい」約1時間半の取り締まりで指導・警告は47件行ったものの、青切符の交付はありませんでした。【2026年4月8日 放送】