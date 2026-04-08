全国で初めてAIを使って作詞作曲した「校歌」が、三重県桑名市の小中一貫校でお披露目されました。

【写真を見る】AIで校歌を作詞作曲！ 地域住民から集めたキーワードをもとに… 小室哲哉さんからのアドバイスも 三重･桑名市の多度学園

♪「かがやく笑顔 多度学園」

三重県桑名市にできたばかりの小中一貫校「多度学園」。8日、約700人の子どもたちが披露した「校歌」は、作詞作曲にAI（人工知能）が使われています。

地域住民から集めたキーワードをもとにAIが提案

これは3年前に、桑名市が理化学研究所などと連携して始めた「超校歌」プロジェクト。歌詞は、地域住民から集めたキーワードをもとにAIが提案。曲は、体験授業に参加した小中学生135人が、AIで40通りの案を作りました。





完成した校歌に子どもたちは…

最後の曲選びはAIだけでなく、ミュージシャンの小室哲哉さんからのアドバイスも受けています。

これまで練習してきた子どもたちは…



（5年生）

「高い音域でハードルが高いと思った」

「心がわくわくして歌っている感じ。楽しかった」



（AIを使って作曲を体験した8年生）

「楽しかった」

「作曲（体験）した校歌が、これからも歌われると思うと不思議」



AIを駆使して込めた、地元・多度への思い。「100年歌い継がれる曲」になりますように。