HALLEYが6月19日、東京・SHIBUYA TOKIO TOKYOにて新体制初となるワンマンライブ＜ONE-MAN SHOW “Live with Love”＞を開催することが発表となった。

今年3月リリースのデジタルシングル「Melodies」は、新体制初のシングルであり、自身屈指のエモーショナルなバラードとしてライブでもすでに人気だ。本公演では、新たなフェーズへと進んだHALLEYの現在地を体感できる。

HALLEYは4月12日に開催される都市型サーキットフェス＜SYNCHRONICITY’26＞に出演することが決定している。

■ワンマンライブ＜HALLEY ONE-MAN SHOW “Live with Love”＞

6月19日(金) 東京・SHIBUYA TOKIO TOKYO

open18:30 / start19:00

▼チケット

\3,500 / U-23 \2,026

先着販売：https://eplus.jp/halley/

※入場時に別途ドリンク代がかかります

※U-23は、当日入場時に年齢確認をおこないます

■デジタルシングル「Melodies」

2026年3月4日(水)配信開始

配信リンク：https://yellah.lnk.to/Melodies

■都市型サーキットフェス＜SYNCHRONICITY’26＞出演

HALLEY出演日時：4月12日(日)19:50〜

会場：東京・SHIBUYA O-nest