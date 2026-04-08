HALLEY、新体制初ワンマン＜Live with Love＞を6月開催決定
HALLEYが6月19日、東京・SHIBUYA TOKIO TOKYOにて新体制初となるワンマンライブ＜ONE-MAN SHOW “Live with Love”＞を開催することが発表となった。
今年3月リリースのデジタルシングル「Melodies」は、新体制初のシングルであり、自身屈指のエモーショナルなバラードとしてライブでもすでに人気だ。本公演では、新たなフェーズへと進んだHALLEYの現在地を体感できる。
HALLEYは4月12日に開催される都市型サーキットフェス＜SYNCHRONICITY’26＞に出演することが決定している。
■ワンマンライブ＜HALLEY ONE-MAN SHOW “Live with Love”＞
6月19日(金) 東京・SHIBUYA TOKIO TOKYO
open18:30 / start19:00
▼チケット
\3,500 / U-23 \2,026
先着販売：https://eplus.jp/halley/
※入場時に別途ドリンク代がかかります
※U-23は、当日入場時に年齢確認をおこないます
■デジタルシングル「Melodies」
2026年3月4日(水)配信開始
配信リンク：https://yellah.lnk.to/Melodies
■都市型サーキットフェス＜SYNCHRONICITY’26＞出演
HALLEY出演日時：4月12日(日)19:50〜
会場：東京・SHIBUYA O-nest
関連リンク
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