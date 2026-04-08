◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、１着馬にはヴィクトリアマイルの優先出走権）追い切り＝４月８日、栗東トレセン

弾むような走りが戻ってきた。第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（１１日、阪神）で復活を狙うカムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は坂路を単走。余力十分にゆったりとした身のこなしで軽快に駆け上がる。最後まで楽な手応えのままで５３秒８―１２秒５。自然と時計は出た。

友道調教師は「テンションを上げすぎないようにサッと。いい感じで臨めると思います」と納得の表情を浮かべる。秋華賞１６着後、エリザベス女王杯という選択肢もあったが、ゲートで駐立ができないほど精神的に不安定な状態。迷わずに、放牧での立て直しを決めた。

目標とするヴィクトリアマイル（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）への前哨戦だが、先週までにＣＷコースでの追い切りを５本。しっかりと負荷をかけても、どっしりしている点は頼もしい。「放牧に出してからは、落ち着きも戻ってきました。スムーズな競馬をしてほしい」とトレーナー。勝って、２つめのＧ１タイトルへ突き進む。（山本 武志）