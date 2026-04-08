タレントでガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONO(31)が8日、自身のX(旧ツイッター)を更新。サッカー欧州CLのレアル・マドリードVSバイエルン・ミュンヘン戦を現地観戦したことを報告した。



【写真】青空の下、「白い巨人」ユニでさっそうと出陣

まずは「いくぞベルナベウ」とつづり、レアルファンを公言しているSHONOらしく、MFカマビンガの白ユニホームを着て意気揚々とスーツケースを引く後ろ姿を投稿。続けて、レアルの本拠地「サンティアゴ・ベルナベウ・スタジアム」前で記念撮影。あいにくの雨模様だったが、「ついたよベルナベウ めぐみの雨」とレインコートに笑顔のショットを添えた。



残念ながら結果は期待通りとならず、試合後は「くやしみ」「ふつうに雨」と連投。「がちはじめての負け試合観戦でばっとセカンドレグまでいたい」と悔しさを露わにしていた。



SHONOは3月31日に行われたイングランド代表VS日本代表の国際親善試合を“聖地”ウェンブリー競技場で観戦。サムライブルーのユニホームを着て日本の歴史的勝利を見届けると、今月4日のイングランドFA杯のマンチェスター・シティVSリバプールもマンCの本拠地で観戦。水色のユニホーム姿で応援するホームチームの快勝を見届けた。欧州で貴重なカードを立て続けに3試合観戦したが、惜しくも3連勝とはならなかった。



チケット代だけでも十数万円を超える上、好カードばかりの欧州行脚に、ファンからは「いいなあー」「ベルナベウの夜は特別」「その経験を楽しんでくれ」「オレ、ようこそ女王様」などの声が寄せられている。



静岡県出身のSHONOはタレント、ドラマーのほか、モデルとしても活動。ジュビロ磐田のクラブ公式アンバサダーも務めている。2022年カタールW杯を現地で観戦した際、サムライブルーのシュシュを持ってピースサインする姿がFIFAの公式映像に映り、「美しすぎるサポーター」として話題となった。レアル・マドリードファンでもあり、憧れのスター選手、クロアチア代表のモドリッチにインタビューする機会を得るなど、ブレークを機に“W杯ドリーム”を実現させている。今年3月、J1名古屋の山岸祐也と結婚したことを発表した。



（よろず～ニュース編集部）