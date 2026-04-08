スポルティングの守田英正がアーセナルで躍動

ポルトガル1部スポルティングのMF守田英正は現地時間4月7日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第1戦のアーセナル戦に先発フル出場した。

チームは0-1で敗れたなか、ルイ・ボルジェス監督は試合後に守田について「素晴らしいプレー、落ち着きを与えてくれた」と称えた。ポルトガル紙「A Bola」が報じた。

両者一歩も譲らずスコアレスで進行していたゲームは、終了間際に動いた。後半アディショナルタイム1分、左サイドからドリブルで持ち込んだFWガブリエウ・マルティネッリが中央の空いたスペースへ浮き球のパスを供給。フリーになったFWカイ・ハフェルツがワントラップから左足で冷静に決めた。このゴールにより、第1戦は1-0でアーセナルが勝利を収める結果となった。

セントラルMFとして先発した守田は中盤からの配球や正確なポジショニングを生かした守備でチームに貢献。球際でも激しさを見せ、イエローカードを受ける場面もあったが、攻守に奮闘していた。試合後の会見でボルジェス監督は「守田は素晴らしいプレーをしていましたし、ボール保持の場面ではチームに落ち着きを与えてくれた」と称賛。プレミアリーグ首位を走るアーセナル相手にも堂々たるパフォーマンスを見せた。

アーセナルホームでのリターンマッチは1週間後。4強入りのために敵地ロンドンでの逆転が必要な状況で、守田の再びの活躍に期待したい。（FOOTBALL ZONE編集部）